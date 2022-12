1 Das Bestattungshaus Allmendinger setzt auf E-Mobilität und und ist mit einem neuen Bestattungsfahrzeug mit E-Antrieb im Einsatz. Foto: Allmendinger

Die Bedürfnisse rund um das Thema Tod verändern sich – das Bestattungsunternehmen Allmendinger geht mit der Zeit.















Link kopiert

Der Tod ist kein Tabu mehr“, sagt Ivonne Allmendinger vom Bestattungshaus Allmendinger. „Viele Menschen machen sich zu Lebzeiten Gedanken um den eigenen Tod und haben konkrete Wünsche, wie die Trauerfeier aussehen soll.“ Das Bestattungshaus bietet deshalb ausführliche und professionelle Beratung zu verschiedenen Bestattungsformen, individuellen Särgen und Urnen oder alternativen Trauerfeiern.

Sich verändernde Bedürfnisse

„Immer häufiger besteht der Wunsch nach einem Trauerredner anstatt einer Trauerfeier nach der christlichen Liturgie“, ergänzt Rainer Allmendinger, der das Bestattungshaus zusammen mit seiner Ehefrau Ivonne führt. Auch die Kinder David und Rebekka Axmann arbeiten im elterlichen Betrieb mit. „Es ist wichtig, auf die veränderten Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu reagieren“, sagt Ivonne Allmendinger. „Wir beantworten gerne alle Fragen rund um dieses unvermeidbare Thema.“

Dazu gehört nicht nur die Trauerfeier, sondern auch die Trauerpost oder digitale Todesanzeigen sowie Gedenkportale im Internet, mit denen die Erinnerung an Verstorbene wachgehalten und gepflegt werden kann.

Neues Bestattungsfahrzeug mit E-Antrieb

Aber auch bei ganz praktischen Dingen reagiert das Bestattungshaus Allmendinger auf aktuelle Entwicklungen: So setzt das Unternehmen auf E-Mobilität und hat sich für ein Bestattungsfahrzeug mit E-Antrieb entschieden: einen Mercedes Viano. „Wir wollten das einfach ausprobieren und haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Rainer Allmendinger. Das Unternehmen ist in der Region präsent und setzt auf kurze Wege: Der Hauptsitz ist in Pleidelsheim, Filialen gibt es in Murr, Markgröningen, Freiberg und Steinheim.

Bestattungsvorsorge bereits zu Lebzeiten

„Wer zu Lebzeiten seinen letzten Willen formuliert, erspart den Angehörigen viele Unsicherheiten und räumt Konflikte, etwa über den Ablauf der Trauerfeier, aus dem Weg“, weiß Ivonne Allmendinger. Dazu gehört auch, die finanzielle Seite zu regeln. „Ein Treuhandkonto für die Bestattungskosten schafft Sicherheit, auch dieses Thema besprechen wir gerne“, betont sie. „Sich für eine Bestattungsvorsorge zu entscheiden bedeutet, sich mutig mit einem Teil der Zukunft auseinanderzusetzen, der unvermeidbar ist.“

Bestattungen Allmendinger

Stuifenstraße 13

74385 Pleidelsheim

Telefon: 0 71 44 / 8 86 91 11

Mail: info@bestattungen-allmendinger.de

www.bestattungen-allmendinger.de