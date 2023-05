1 Der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo treibt seine Mannschaft an. Noch sind es neun Ligaspiele für die Stuttgarter – und viele Patzer kann sie sich im Aufstiegsrennen nicht mehr erlauben. Foto: Baumann

Für den VfB Stuttgart kommen die Wochen der Wahrheit – und die Frage ist, ob der Fußball-Zweitligist seinen direkten Aufstiegsplatz behaupten kann. Wir nähern uns einer Antwort von zwei Seiten.









Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat beim 1:1 gegen den Tabellenführer Arminia Bielefeld nicht geglänzt, aber der Fußball-Zweitligist hatte durchaus die Chance zum Sieg – was zu den zwei Seiten des Spitzenspiels führt. Eine Bestandsaufnahme, was für und was gegen das VfB-Team spricht.