Der ehemalige Fußballnationalspieler Mario Basler und seine langjährige Partnerin Doris Büld gehen künftig getrennte Wege. Sowohl Büld als auch Baslers Management haben das Liebesaus bestätigt.
18 Jahre lang waren Ex-Kicker Mario Basler (57) und Doris Büld (56) ein Paar. Jetzt hat das Paar seine Trennung bekannt gegeben. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigen sowohl Doris Büld als auch das Management des ehemaligen Fußballnationalspielers das Liebesaus. Die 56-Jährige erklärte dem Blatt, wie es so weit kommen konnte: "Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt."