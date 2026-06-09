Der ehemalige Fußballnationalspieler Mario Basler und seine langjährige Partnerin Doris Büld gehen künftig getrennte Wege. Sowohl Büld als auch Baslers Management haben das Liebesaus bestätigt.

18 Jahre lang waren Ex-Kicker Mario Basler (57) und Doris Büld (56) ein Paar. Jetzt hat das Paar seine Trennung bekannt gegeben. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigen sowohl Doris Büld als auch das Management des ehemaligen Fußballnationalspielers das Liebesaus. Die 56-Jährige erklärte dem Blatt, wie es so weit kommen konnte: "Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt."

Leben derzeit noch gemeinsam unter einem Dach Büld weiter über das Beziehungsende: "Manchmal erkennt man erst nach vielen Jahren, dass die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Werte nicht mehr dieselben sind. Für mich war irgendwann klar, dass ich Entscheidungen treffen muss, die sich mit meinen Vorstellungen vom Leben und meiner Zukunft vereinbaren lassen."

Trotz der Trennung soll das einstige Paar laut Informationen der "Bild"-Zeitung aktuell noch unter demselben Dach wohnen. Büld versuche nach eigener Aussage derzeit, "eine Lösung für unsere Wohnsituation zu finden". Neue Partner sollen bei der Entscheidung zur Trennung keine Rolle gespielt haben.

Schon einmal getrennt - und wieder zusammengefunden

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beziehung auf dem Prüfstand steht. Zwischen 2014 und 2017 waren Büld und Basler bereits getrennt, fanden dann aber wieder zueinander. Im Jahr 2022 hatten die beiden noch gemeinsam am TV-Format "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen und ihren Alltag als Paar vor der Kamera gezeigt.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein weiterer ehemaliger Nationalspieler das Ende seiner Beziehung offiziell bestätigt. Auch Thomas Müller (36) und seine Frau Lisa Müller (36) gehen nach 17 gemeinsamen Ehejahren künftig getrennte Wege. Das hatte der Medienrechtler Christian Schertz, der Anwalt der beiden, der "Bild"-Zeitung bestätigt. Die Trennung liegt demnach schon etwas zurück.