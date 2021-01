1 Vor dem Kapitol war es zu Rangeleien zwischen Anhängern des abgewählten Präsidenten und Sicherheitsleuten gekommen. Foto: dpa/Julio Cortez

Washington - Wegen eines Ansturms wütender Demonstranten auf das Kapitol in Washington ist die Kongresssitzung zur formellen Bestätigung des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahl unterbrochen worden.

Die Polizei ordnete zudem am Mittwoch die Räumung mehrerer Bürogebäude des Kongresses an, nachdem demonstrierende Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump Sicherheitsbarrieren vor dem Kapitol überrannt hatten und in das Gebäude eingedrungen waren. Trump hatte zuvor in einer Rede vor den Demonstranten erneut von angeblichem Wahlbetrug gesprochen und erklärt, er werde seine Niederlage niemals anerkennen.

Trump hatte seine Anhänger aufgefordert, gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses durch den Kongress zu protestieren, woraufhin die Demonstranten in Richtung Kapitol marschiert waren. Die republikanische Abgeordnete Nancy Mace berichtete im Internetdienst Twitter, wegen einer „nahen Bedrohung“ habe sie ihr Büro verlassen müssen. Vor ihren Augen hätten Demonstranten die Kapitol-Polizei angegriffen. „Dies ist falsch. So sind wir nicht. Ich bin heute tieftraurig um unsere Nation“, schrieb Mace.

Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser ordnete wegen der Ausschreitungen eine stadtweite Ausgangssperre an. Diese gelte von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen um 6 Uhr, erklärte sie.