In der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht rund um die Trennung von Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) könnte bald Ruhe einkehren. Wie der Komiker bestätigt, ist die Scheidung der beiden mittlerweile rechtskräftig - rund ein Jahr nachdem Pocher und Aly das Ende ihrer Beziehung öffentlich gemacht haben. Das hat er auf Instagram mitgeteilt.

Zu einem Hochzeitsfoto des ehemaligen Paares erklärt Pocher auf der Social-Media-Plattform: "Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden!" Wie gewohnt, kann der Comedian sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Schade... Ich dachte es hält für immer (länger). (P.S.: Foto ist nicht aktuell)"

Lesen Sie auch

"Wir sind getrennt. Das war's."

Pocher und Aly hatten 2019 geheiratet. Das Ende ihrer Beziehung hatten sie im Sommer 2023 im damals noch gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" öffentlich gemacht: "Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. [...] Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's." Seither äußerten sich beide Seiten immer wieder zum entbrannten Rosenkrieg, der für unzählige Schlagzeilen sorgte.

Im Podimo-Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den Pocher mit seiner ersten Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) hat, erklärte er vor wenigen Wochen und nach einem Scheidungstermin, dass die Scheidung "ehrlicherweise noch nicht rechtskräftig" sei. Vor dem zuständigen Richter sei es "so beschlossen worden, dass jetzt auch nichts mehr schiefgehen sollte und dann wird diese Scheidung nur noch verkündet". Sie werde den beiden Parteien und deren Anwälten zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich zugestellt.

Sie wollte "als Amira Aly antreten"

Vom Nachnamen Pocher hatte Aly sich unterdessen bereits kürzlich verabschiedet. In ihrem Podcast "Liebes Leben" mit ihrem Bruder Hima, der ebenso bei Podimo zu finden ist, erläuterte sie, warum sie zuvor in einer Ausgabe der TV-Show "Schlag den Star" als Amira Aly und nicht als Amira Pocher angetreten war.

"Ich wollte diese Sendung als Amira Aly antreten und gewinnen", erklärte die Moderatorin. "Ich freue mich riesig, meinen Namen wieder zu tragen. Es fühlt sich einfach immer gut an." Der Name sei "so stimmig, es passt halt einfach", sie fühle sich damit "pudelwohl" und seit der Sendung "auch einfach wieder ein bisschen resettet". Aly habe endlich wieder das Gefühl, "dass ich etwas tue, ohne dass eine komplette Bewertung meines Privatlebens kommt".