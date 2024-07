Best of Music in Bietigheim-Bissingen: Mit Rainer zurück in die Vergangenheit

Best of Music in Bietigheim-Bissingen

9 Rainer Gautschi trat mit Marshmallow Overdose in Bietigheim auf. Foto: /Andreas Essig

Schon der erste Abend des dreitägigen Festivals in Innenstadt Bietigheim-Bissingens (Kreis Ludwigsburg) wurde zum erhofften Ausflug in die Popgeschichte der Stadt. Mit Marshmallow Overdose wurde eine Band gefeiert, die Ende der 80er-Jahre entstand.











„Wir sind schon lange nicht mehr aufgetreten, da passt nicht jeder Ton“, sagte Sänger Rainer Gautschi nach den ersten Liedern seiner Band Marshmallow Overdose. Die Bietigheimer Pop-Rocker waren der Headliner am ersten Tag des Festivals Best of Music. Noch bis Sonntag treten jeden Tag mehrere Bands in der Bietigheimer Innenstadt auf. In diesem Jahr steht das Festival ganz im Zeichen der 60-jährigen Pop-Geschichte der Stadt.