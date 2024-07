Best of Music in Bietigheim-Bissingen: Freier Eintritt zu acht Konzerten

Best of Music in Bietigheim-Bissingen

1 „The Magic of Santana“ tritt am Freitag, 12. Juli, in Bietigheim auf. Foto: Benjamin Hüllenkremer

Die Reihe bietet acht Konzerte von 11. bis 13. Juli in der Bietigheimer Altstadt. Im Fokus stehen lokale Bands im Rahmen des Festjahrs zu 60 Jahren Popmusik in der Stadt. Zu den auswärtigen Acts gehören „The Magic of Santana“ und „Poems on the Rocks“.











Bei der Open-Air-Konzertreihe „Best of Music“ am Bietigheimer Marktplatz gibt es einige Veränderungen. Die acht Konzerte vom 11. Juli bis 13. Juli sind in diesem Jahr kostenlos für die Zuhörer. „Dieses Jahr steht ,Best of Music’ ganz im Zeichen von ,BiBiPop’“, sagt die Bietigheim-Bissinger Kulturamtsleiterin Michaela Ruof. Soll heißen, es geht viel um Popmusik und um Bands aus der Region oder sogar aus der Stadt.