Am 11. Februar startet eine neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Heidi Klum bemüht sich seit Jahren, mehr Diversität in ihre Castingshow zu bringen. Aber irgendwer musste immer den Anfang machen.
Am 11. Februar geht "Germany's next Topmodel" in eine neue Runde - und die Spannung ist groß, wen Heidi Klum (52) diesmal präsentieren wird. Denn die Castingshow hat sich über die Jahre massiv geöffnet: Lag das Teilnehmeralter in den Anfangsjahren etwa zwischen 16 und Mitte 20, so gibt es inzwischen nach oben gar es keine Beschränkung mehr.