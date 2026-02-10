Am 11. Februar startet eine neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Heidi Klum bemüht sich seit Jahren, mehr Diversität in ihre Castingshow zu bringen. Aber irgendwer musste immer den Anfang machen.

Am 11. Februar geht "Germany's next Topmodel" in eine neue Runde - und die Spannung ist groß, wen Heidi Klum (52) diesmal präsentieren wird. Denn die Castingshow hat sich über die Jahre massiv geöffnet: Lag das Teilnehmeralter in den Anfangsjahren etwa zwischen 16 und Mitte 20, so gibt es inzwischen nach oben gar es keine Beschränkung mehr.

Ähnlich verhält es sich mit der Körpergröße: Anfangs war ein Minimum von 1,73 Meter und später sogar 1,76 Meter gefordert, mittlerweile spielt die Größe keine Rolle mehr. Und dann ist da ja noch die wohl größte Veränderung: Seit 2024 dürfen auch Männer antreten. Zeit für einen Blick zurück auf jene Kandidatinnen und Kandidaten, die diese Veränderungen verkörpert und damit "GNTM"-Geschichte geschrieben haben.

Die älteste Kandidatin

Als Heidi Klum 2022 die 17. Staffel als "diverseste Staffel aller Zeiten" ankündigte, war das kein leeres Versprechen. Gleich drei Frauen jenseits der 50 traten an - ein Novum in der Geschichte der Sendung. Neben Martina (damals 50) und Lieselotte (damals 66) war es vor allem Barbara Radtke aus Flensburg, die für Aufsehen sorgte: Mit 68 Jahren ist die vierfache Mutter und fünffache Großmutter bis heute die älteste Kandidatin, die jemals bei "GNTM" dabei war. Ihre Botschaft: "Alter ist nur eine Zahl." In der sechsten Folge musste sie die Show zwar verlassen, aber Barbara modelt bis heute - auch mit über 70 Jahren steht sie regelmäßig vor der Kamera und teilt Fotos von ihren meist privaten Shootings auf Instagram.

Die kleinste Kandidatin

Ebenfalls in Staffel 17 sprengte Kashmira aus Winnenden eine ganz andere Vorgabe: Mit gerade einmal 1,54 Metern ist sie die kleinste Teilnehmerin, die je bei "GNTM" angetreten ist. "Oft werde ich auch unterschätzt", betonte die damals 20-Jährige schon bei ihrer Vorstellung. "Bei 'GNTM' will ich zeigen, dass ich nicht nur die Niedliche bin, sondern auch sexy und ausdrucksstark sein kann". Allerdings war schon in Folge vier Schluss für Kashmira und bist heute hat noch nie ein Petite Model die Show gewonnen.

Das erste Mutter-Tochter-Duo

Was es in all den Staffeln zuvor ebenfalls noch nie gegeben hatte: 2022 traten Mutter und Tochter gemeinsam an. Martina, damals 50 und ihre damals 18-Jährige Tochter Lou-Anne aus dem österreichischen Klosterneuburg schrieben damit ein neues Kapitel "GNTM"-Geschichte. Das Pikante daran: Lou-Anne wusste zunächst gar nichts von der Bewerbung ihrer Mutter und ging von einem Scherz aus. Aber nicht mit Mama Martina, die in den 90er-Jahren bereits als Model gearbeitet hatte. Die beiden schafften es sogar gemeinsam ins Finale und während Martina als erstes Best-Ager-Model überhaupt in die Top 3 kam, gewann Lou-Anne die Show.

Auch vier Jahre später modeln Lou-Anne und Martina erfolgreich und liefen etwa bei der Berliner Fashion Week. Auch gemeinsam stehen sie vor der Kamera und bekamen sogar ihre eigene Show "Be More, Be You" auf Joyn, in der sie andere Frauen coachen. Außerdem setzen sie sich für nachhaltige Mode ein.

Die erste Curvy-Gewinnerin

2023 folgte der nächste Diversity-Meilenstein. Vivien aus Koblenz setzte sich im Finale der 18. Staffel gegen die Konkurrenz durch und wurde damit zur ersten Curvy-Gewinnerin in der "GNTM"-Geschichte. Doch nach dem Sieg merkte die Halbbrasilianerin mit Konfektionsgröße 46 schnell, wie schwer es kurvige Models in der Branche weiterhin haben. "Passt du nicht rein, wirst du ersetzt", kritisierte sie auf Instagram. Doch davon lässt sich Vivien nicht aufhalten: Zuletzt war sie etwa mit Haar-Werbung in der "InStyle" zu sehen.

Der erste männliche Gewinner

Die vielleicht auffälligste Veränderung in der jüngeren "GNTM"-Geschichte kam 2024: Erstmals durften auch Männer antreten. Dadurch wurde damals 20-Jährige Jermaine aus Kassel in der 19. Staffel zum ersten männlichen Gewinner überhaupt. Nach seinem Sieg ging es Schlag auf Schlag: Er arbeitete unter anderem in Paris für Rabanne an der Seite von Supermodel Gigi Hadid oder lief auf der Berlin Fashion Week. Auch als Influencer ist Jermaine erfolgreich unterwegs und zeigte dort zuletzt etwa sein Shooting für das das Luxuslabel Mugler.

Die ersten Zwillinge

Luka und Julian nutzen die neuen Möglichkeiten 2024 gleich für eine weitere "GNTM"-Premiere: Die eineiigen Zwillinge waren die ersten Geschwister, die als Team in der Sendung antraten. Heidi Klum entschied sich im Laufe der Staffel auch, dass die beiden nur gemeinsam bewertet werden - eine Ausnahme, die es so noch nie gegeben hatte. "Ihr habt eine Magie zusammen", begründete die Chefjurorin ihre Entscheidung. Die Zwillinge, die nur vier Minuten Altersunterschied trennen, galten als zwei der sympathischsten Kandidaten der Staffel. Inzwischen haben Luka und Julian einen anderen Karriereweg eingeschlagen: Die Brüder wollen Schauspieler werden, weswegen sie an einer Schauspielschule angemeldet sind und Schauspielunterricht nehmen.

Die erste Trans-Gewinnerin

Den Anfang der großen Diversitätswende gab es allerdings schon viel früher. In der 16. Staffel 2021 gewann Alex Mariah Peter als erste offen transsexuelle Kandidatin den Titel und setzte damit ein starkes Zeichen für die Sichtbarkeit von trans Menschen im deutschen Fernsehen. Bis heute ist sie als erfolgreiche Influencerin mit rund 246.000 Followern auf Instagram aktiv und gehört zu den bekanntesten Gesichtern, die aus der Show hervorgegangen sind.