1 Die Eltern mit dem Sohn: Cynthia, Matthias und Uwe Kasprzyk betreiben gemeinsam das Restaurant Steinhalde in Cannstatt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgarts bestgehüteter Fine-Dining-Tipp: Im Restaurant Steinhalde in Cannstatt kann man außergewöhnlich essen, zumindest an bestimmten Tagen.











Die besten Restaurants in Baden-Württemberg werden in der Rubrik „Besser essen“ vorgestellt. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: das Restaurant Steinhalde in Stuttgart-Bad Cannstatt an einem ganz besonderen Abend.