Besser Essen Forellenhof-Rössle in Honau

1 Fisch aus eigener Zucht ist die Spezialität von Küchenchef Michael Stoll (im Bild links). Foto: /Restaurant Rössle

Wer Fisch mag wird den Forellenhof Rössle in Honau lieben. Hier bekommt man beste Regenbogen- und Lachsforellen sowie Saiblinge aus eigener Zucht, begleitet von Kartoffeln nach Geheimrezept.











Link kopiert



Die besten Restaurants in Baden-Württemberg. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: der Forellenhof Rössle in Lichtenstein-Honau.