Der September ist eine Art "zweite Chance" im Jahr. Wer diesen Übergang bewusst nutzt, kann Energie, Klarheit und Struktur gewinnen - und 2025 nicht nur besser beenden, sondern das nächste auch stärker beginnen.
Während viele den Jahreswechsel als klassischen Zeitpunkt für gute Vorsätze nutzen, bietet der September eine unterschätzte Chance für einen Neuanfang. Nach der Sommerpause, wenn die Tage langsam kürzer werden und der Alltag wieder Struktur gewinnt, ist der ideale Moment, eine Bilanz zu ziehen und neue Ziele zu setzen. Warum es sich lohnt, jetzt einen "September Reset" zu starten.