Besser als Wirtz, Kimmich und Co.?: Zwei Feuerbacher wollen Fußball-Weltmeister werden

Heinz Wöhrle und Günter Leonhardt gehören zur deutschen Mannschaft für die Ü-75-Titelkämpfe im Oktober in Australien. Unterstützung erhält ihr Team von drei Fußball-Legenden.
Was Wirtz, Kimmich und die anderen A-Nationalspieler im Sommer gerne werden würden, das sind die deutschen Kicker der Altersklasse Ü 75 schon seit vergangenem Jahr: Fußball-Weltmeister. Ungeschlagen haben die Senioren in Japan den Titel eingefahren. Am Ende schickten die Edelkicker mit den grauen Schläfen den Gegner England mit einem glatten 3:0 nach Hause.