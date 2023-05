1 Prinzessin Charlotte weiß wie ein kleiner Profi mit Pfeil und Bogen umzugehen. Foto: imago/i Images

Prinzessin Charlotte (8) hat den Bogen raus! Zum Abschluss der Krönungsfeierlichkeiten hat die ganze Familie im Rahmen des Wohltätigkeitstages "The Big Help Out" im lokalen Hauptquartier der Pfadfinder in Slough mitgeholfen. Dabei stellte die Tochter von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ihre Fähigkeiten als Bogenschützin unter Beweis. Mit Bravour!