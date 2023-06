1 Ob die nachträglich eingebauten Stahlstützen das Haus retten? Jürgen und Sabine Brüchert hoffen das inständig. Foto: Ines Rudel

Weiche Steine, instabile Häuser: Aus zunächst unerklärlichen Rissen in Gebäudewänden wurde ein Skandal von ungeahntem Ausmaß. Betroffen sind mehr als 30 Hausbauer in der Region, und es könnten noch viel mehr werden.









Altbach - Die Familie Brüchert lebte schon seit rund zehn Jahren in ihrem Haus, als sie erkannte, dass dieses Haus eine Bruchbude ist. Jürgen Brüchert formuliert das inzwischen selbst so drastisch. Hätte er nicht für viel Geld neun Stahlstützen in die Wände im Erdgeschoss einsetzen lassen, könnten er, seine Frau und die beiden Kinder nicht mehr in dem Haus wohnen. Es wäre einsturzgefährdet. Und ob es nun auf Dauer stabil steht, ist selbst jetzt, nach der Sanierung, nicht sicher. „Wir haben hier einen Totalschaden“, sagt Jürgen Brüchert.