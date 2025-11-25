Nach ihrem Zusammenbruch in einem Hotel bei Chicago erhebt Tara Reid schwere Vorwürfe: Jemand habe ihr K.-o.-Tropfen in den Drink gemischt. Die Polizei bestätigt einen Noteinsatz - hat aber bislang keine Anzeige wegen einer möglichen Vergiftung erhalten.
Nach dem beunruhigenden Vorfall in einem Hotel bei Chicago meldet sich Tara Reid (50) nun selbst zu Wort - und erhebt schwere Vorwürfe. Jemand habe ihr K.-o.-Tropfen in den Drink gemischt, erklärte die "American Pie"-Darstellerin gegenüber "TMZ". Sie sei bewusstlos geworden und erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen.