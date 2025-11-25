Nach ihrem Zusammenbruch in einem Hotel bei Chicago erhebt Tara Reid schwere Vorwürfe: Jemand habe ihr K.-o.-Tropfen in den Drink gemischt. Die Polizei bestätigt einen Noteinsatz - hat aber bislang keine Anzeige wegen einer möglichen Vergiftung erhalten.

Nach dem beunruhigenden Vorfall in einem Hotel bei Chicago meldet sich Tara Reid (50) nun selbst zu Wort - und erhebt schwere Vorwürfe. Jemand habe ihr K.-o.-Tropfen in den Drink gemischt, erklärte die "American Pie"-Darstellerin gegenüber "TMZ". Sie sei bewusstlos geworden und erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen.

Die Schauspielerin schildert den Abend wie folgt: Am späten Samstagabend habe sie in einem Hotel in Rosemont, einem Vorort von Chicago, eingecheckt. Anschließend sei sie in die Lobby gegangen, um sich an der Bar einen Drink zu bestellen und eine Zigarette zu rauchen. Dort habe sie eine Gruppe YouTuber getroffen, einer von ihnen sei mit ihr nach draußen zum Rauchen gegangen.

Als Reid zurück an die Bar kam, sei ihr Weinglas mit einer Serviette abgedeckt gewesen - die sie nach eigener Aussage nicht dort platziert hatte. Dennoch habe sie die Serviette entfernt und aus dem Glas getrunken. "Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Krankenhaus war", so Reid gegenüber "TMZ".

Ein Video, das dem US-Portal vorliegt, zeigt, wie Sanitäter die Schauspielerin auf einer Trage aus dem Hotel bringen. Ein Augenzeuge hatte zuvor gefilmt, wie Reid sichtlich benommen in der Lobby in einen Rollstuhl gesetzt wurde. Sie habe verwirrt gewirkt und mit undeutlicher Stimme gesprochen.

Polizei bestätigt Noteinsatz

Die Polizei von Rosemont bestätigte gegenüber "TMZ" einen medizinischen Noteinsatz wegen einer "kranken Person" an dem betreffenden Ort. Um 0:39 Uhr am Sonntagmorgen seien Rettungskräfte alarmiert worden, die Person sei anschließend in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Beamten hätten am Einsatzort mit dem Sicherheitsdienst des Hotels gesprochen.

Allerdings stellte die Polizei auch klar: Von einer möglichen Vergiftung durch K.-o.-Tropfen sei bei dem Einsatz keine Rede gewesen. Auch habe sich seitdem niemand mit einer entsprechenden Anzeige an die Behörden gewandt. Ein offizieller Bericht über eine mutmaßliche Verabreichung von Drogen liege nicht vor.