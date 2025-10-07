Besonders Konzert in Leonberg: Von Jazz bis Pop: Pianomusik im Dreierpack
Der jazzende Pfarrer Dennis Müller spielt am Samstag in der Leonberger Stadtkirche mit Atilla Kalman und Lukas Bauer. Foto: Simon Granville

Am Samstag spielen der jazzende Pfarrer Dennis Müller, Kirchenmusikdirektor Attila Kalman und Kantor Lukas Bauer gemeinsam in der Stadtkirche

Die jazzigen Kirchenmusiker kommen zurück: Aus der erfolgreichen Formation „Piano hoch zwei“ mit Dennis Müller und Attila Kalman wird am Samstag, 11. Oktober, 19. 30 Uhr, eine Dreiergruppe: Beim Konzert in der Stadtkirche bekommen die beiden renommierten Musiker Verstärkung durch den Kantor Lukas Bauer. Der Master-Absolvent der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen ist nach seinem einjährigen Praktikum in Leonberg seit Anfang Oktober Bezirkskantor in Stellenteilung in Esslingen.

 

Der ehemalige Eltinger Pfarrer und leidenschaftlicher Jazzpianist Dennis Müller, inzwischen Pfarrer der Friedenskirche in Ludwigsburg, der Leonberger Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor Attila Kalman und Lukas Bauer haben ein Programm zusammengestellt, das es in sich hat: Pop, Jazz, Experimentelles, Überraschendes. Pop- und Jazzstandards gibt es mit drei Klavieren gleichzeitig, eigene Kompositionen und Improvisationen spielt jeder für sich. Die Liturgie hat Dekanin Gabriele Waldbaur. Der Eintritt ist frei.

 