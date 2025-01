Besonders in Süddeutschland: Extrem hohe Feinstaubwerte durch Feuerwerk und Wetterlage

1 An Silvester ist die Feinstaubbelastung besonders groß (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Das Silvesterfeuerwerk verursacht jedes Jahr große Mengen an Feinstaub. Nun kam zumindest im Süden Deutschlands noch die Wetterlage hinzu.











Das Silvesterfeuerwerk und das windstille Wetter haben in Süddeutschland zu besonders hohen Feinstaubwerten geführt. In allen Städten der Südhälfte Deutschlands seien in der Nacht stark erhöhte Werte gemessen worden, erklärte der Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch am Neujahrsmorgen sei noch relativ viel Feinstaub in der Luft gewesen.