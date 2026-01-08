Junge Erwachsene in Deutschland sorgen sich zunehmend um ihre Altersvorsorge: Nur jede siebte Person fühlt sich gut vorbereitet. Eine aktuelle Erhebung zeigt: Wissensbedarf und Eigenverantwortung steigen, das Vertrauen in den Staat sinkt.
Während die politische Debatte über die Zukunft der gesetzlichen Rente an Fahrt aufnimmt, wächst vor allem bei jungen Erwachsenen in Deutschland die Unsicherheit über die eigene finanzielle Absicherung im Alter. Das zeigt das aktuelle, mittlerweile siebte Selbstbestimmungsbarometer des Versicherungs- und Finanzberatungskonzerns Swiss Life. Besonders die Generation der 18- bis 29-Jährigen fühlt sich schlecht vorbereitet: Nur etwa jede siebte junge Person sieht sich finanziell gut auf den Ruhestand eingestellt.