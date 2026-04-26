Besonderes Wohnhaus: Von Architekten-Talent einst gebaut – und bis heute ein viel beachtetes Haus

Die Beckers werden oft auf ihr Holzhaus bei Steinheim (Kreis Ludwigsburg) angesprochen. Konzipiert hat es vor rund 25 Jahren ein Architekt, der sich längst einen Namen gemacht hat.
Das Büro Eisele Architekten & Ingenieure aus Villingen-Schwenningen hat eine ganze Reihe prestigeträchtiger Projekte vor der Brust oder bereits umgesetzt. Am Bodensee beschäftigt sich das Team aktuell beispielsweise mit dem Bau von fünf luxuriösen Villen. Beim Neuen Kunstmuseum Tübingen hatten die kreativen Köpfe aus dem Schwarzwald ebenfalls den Hut auf. Doch auch im beschaulichen Höpfigheim hat Geschäftsführer Albert Eisele seine Spuren hinterlassen – und dort schon vor mehr als 25 Jahren sein Talent für architektonische Perlen aufblitzen lassen.