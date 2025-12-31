"Was hat uns als Paar getragen, wo müssen wir aufpassen?" Diese Fragen stellen sich Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres regelmäßig - besonders zum Jahreswechsel. "Diese Offenheit ist manchmal der Grund, warum unsere Beziehung stabil ist", sagt der Unternehmer.
Wie blicken Carsten Maschmeyer (66) und Veronica Ferres (60) auf 2025 zurück? Der Unternehmer und die Schauspielerin sind bereits seit über zehn Jahren verheiratet und pflegen nicht nur zum Jahreswechsel ein besonderes Ritual, das sie "Beziehungswartung" nennen. Was es damit auf sich hat und wie das Paar den Jahreswechsel verbringen wird, verrät Maschmeyer im Interview mit spot on news.