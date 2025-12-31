"Was hat uns als Paar getragen, wo müssen wir aufpassen?" Diese Fragen stellen sich Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres regelmäßig - besonders zum Jahreswechsel. "Diese Offenheit ist manchmal der Grund, warum unsere Beziehung stabil ist", sagt der Unternehmer.

Wie blicken Carsten Maschmeyer (66) und Veronica Ferres (60) auf 2025 zurück? Der Unternehmer und die Schauspielerin sind bereits seit über zehn Jahren verheiratet und pflegen nicht nur zum Jahreswechsel ein besonderes Ritual, das sie "Beziehungswartung" nennen. Was es damit auf sich hat und wie das Paar den Jahreswechsel verbringen wird, verrät Maschmeyer im Interview mit spot on news.

Was war Ihr ganz persönliches Highlight in diesem Jahr? Carsten Maschmeyer: Eindeutig die Momente mit meiner Familie. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir es schaffen, als weit verstreute Patchwork-Familie an einem Ort zu sein. Da bin ich einfach nur der Ehemann und wie meine Söhne mich nennen: der Opapa. Das ist eine enorme Abwechslung zu meinen vielen Geschäftsreisen, die ich in diesem Jahr hatte. Auf der Tech Week in San Francisco wurde sichtbar, mit welcher Wucht Künstliche Intelligenz gerade die Welt verändert. Das war beeindruckend. Und vor wenigen Wochen habe ich als Speaker an der Universität Harvard Studenten erklärt, wie wichtig es ist, nach Krisen wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ein wenig mehr Optimismus würde uns in Deutschland auch guttun.

Wie blicken Sie und Veronica als Paar auf das gemeinsame Jahr zurück: Gibt es bei Ihnen beiden eine Art gemeinsamer Rückblick?

Maschmeyer: Wir haben seit Jahren ein Ritual, das wir "Beziehungswartung" nennen. Einmal pro Woche haben wir eine Date Night, ohne Handys, ohne Ablenkung, bei der wir uns gegenseitig drei Fragen stellen: Womit habe ich dich positiv überrascht? Womit habe ich dich enttäuscht? Was wünschst du dir, dass ich verändere? Zum Jahresende weiten wir dieses Prinzip aus und schauen gemeinsam auf die letzten zwölf Monate: Was hat uns als Paar getragen, wo müssen wir aufpassen? Diese Offenheit ist manchmal der Grund, warum unsere Beziehung stabil ist.

Was wünschen Sie sich als Paar für das kommende Jahr - für Ihre Beziehung, aber auch für die Familie?

Maschmeyer: Für uns als Paar wünschen wir uns vor allem Gesundheit und genügend gemeinsame Zeit, gerade weil wir beide beruflich oft getrennt viel unterwegs sind. Und ganz grundsätzlich familiäre Harmonie und Frieden, im Kleinen wie im Großen.

Wie verbringen Sie Silvester in diesem Jahr?

Maschmeyer: Silvester ist bei uns deutlich weniger "Event" als früher. Veronica und ich verbringen den Jahreswechsel mit dem Teil der Familie, der noch da ist und laden zusätzlich noch Freunde ein. Entscheidend ist für uns beide, dass wir gemeinsam langsam und entspannt ins neue Jahr starten.

Setzen Sie sich zum Jahreswechsel konkrete Ziele oder Vorsätze?

Maschmeyer: Ich bin kein Freund von Vorsätzen, die nach drei Wochen wieder verschwinden. Aber ich nutze den Jahreswechsel, um Schwerpunkte zu definieren. Für das kommende Jahr heißt das für mich, weiter in junge Menschen zu investieren, die unser Leben gesünder, digitaler, nachhaltiger und besser machen. Und ich möchte mir genug Auszeiten nehmen und viel Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen.