Besonderes Konzept in Korntal: Margita Kienle trotzt Konkurrenz – „Mit den Spielwarenläden Traum erfüllt“

Margita Kienle betreibt in Korntal-Münchingen und Stuttgart-Weilimdorf gleich zwei Spielzeugläden. Wie aus einer Idee eine Erfolgsgeschichte geworden ist.
Einen eigenen Laden zu eröffnen, davon hat Margita Kienle keinesfalls schon immer geträumt. Es sei eine Idee gewesen, die sich entwickelt habe, erzählt die 52-Jährige. Mittlerweile führt sie zwei Geschäfte in einer hart umkämpften Branche: Sowohl im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal als auch in Stuttgart-Weilimdorf betreibt Margita Kienle einen Spielzeugladen, der hier wie dort Lieblingsladen heißt. Außer Spielwaren verkauft sie Kinderkleidung und Geschenkartikel.