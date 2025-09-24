Besonderes Kleindenkmal: Hundeliebe in Stein gemeißelt

Ein neuer Gedenkstein im Schönbuch würdigt die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Das Zitat stammt von Friedrich Hölderlin.
Im Naturpark Schönbuch gibt es zahlreiche Kleindenkmäler wie Brunnen, Sühnezeichen und Gedenksteine. Seit 2007 dokumentiert der Förderverein des Naturparks diese historischen Zeugnisse in einer Datenbank, um sie dauerhaft zu erhalten. „Der Wald konserviert historische Spuren häufig besser als das Freiland“, sagt Götz Graf Bülow von Dennewitz, Forstbezirksleiter für den Schönbuch.