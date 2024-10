Besonderes Haus in Benningen am Neckar: Bürgermeister-Villa steht zum Verkauf: ein Fall für Liebhaber

Besonderes Haus in Benningen am Neckar

10 In dem Haus in Benningen haben für die Lokalgeschichte bedeutende Persönlichkeiten gewohnt. Foto: Avanti/Ralf Poller

In Benningen am Neckar ist ein Haus auf den Markt gekommen, das geschichtlich eng mit einer Dynastie von Rathauschefs verbunden ist. Allerdings hat der Zahn der Zeit an dem prägnanten Gebäude genagt.











Für Immobilien wie die Villa in der Benninger Merkurstraße haben Makler vermutlich die Bezeichnung vom „Haus mit Charakter“ erfunden. Um die Substanz ist es bei solchen Fällen in der Regel nicht zum Besten bestellt, die Käufer müssen viel Geld für eine Modernisierungskur in die Hand nehmen. Dafür bestechen solche Gebäude meist mit ihrer imposanten Architektur und einer ausgezeichneten Lage. Außerdem lässt sich der Glanz früherer Jahre leicht erahnen. Bei der Villa in Benningen, die nun zum Verkauf steht, kommt zu all dem aber noch eine spezielle geschichtliche Note hinzu.