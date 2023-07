1 Kai Strobelt, der zweite stellvertretende Abteilungskommandant, steht vor dem TLF-W, der bei Waldbränden, aber auch Hochwasser zum Einsatz kommen kann. Foto: Caroline Holowiecki

Die Feuerwehr in Heumaden hat seit Kurzem das stadtweit erste Tanklöschfahrzeug Waldbrand. Der rote Koloss kann um einiges mehr als andere.









Feuerrot, blitzeblank und geradezu monströs groß: Die Feuerwehr Heumaden hat ein nagelneues Fahrzeug in ihrer Garage stehen, und das ist etwas wirklich Besonderes in Stuttgart. Die Abteilung verfügt seit wenigen Wochen über das allererste Tanklöschfahrzeug Waldbrand, kurz TLF-W, in der Landeshauptstadt. Nicht nur stadtweit ist das wuchtige Mobil eine echte Attraktion. „Das Fahrzeug ist so ziemlich einmalig in Deutschland“, sagt Kai Strobelt, der zweite Stellvertreter des Heumadener Abteilungskommandanten.