1 Harmeet Dawan ist im und außerhalb des Klassenzimmers vielfältig engagiert. Foto: Heraeus Stiftung

Harmeet Dawan von der Mathilde-Planck-Schule hat am Montag in Berlin den Deutschen Lehrkräftepreis erhalten. Seine Schüler hatten ihn der Jury vorgeschlagen.











Link kopiert



Eine bedeutende Auszeichnung geht nach Ludwigsburg: Harmeet Dawan von der Mathilde-Planck-Schule hat am Montag bei der Verleihung in Berlin den Deutschen Lehrkräftepreis in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ erhalten. Das teilen die Träger des Wettbewerbs, die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband, mit.