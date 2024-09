Ihren 100. Geburtstag erlebt die 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. zwar nicht mehr mit, geehrt werden soll sie an dem Tag aber trotzdem auf besondere Art und Weise. Wie der britische "Mirror" berichtet, soll im April 2026 eine Statue der Monarchin im berühmten St. James's Park in London errichtet werden.

Besonderer Ort

Demnach hat ein Komitee rund um den ehemaligen Privatsekretär der Queen, Lord Robin Janvrin, das besondere Denkmal gemeinsam mit der britischen Regierung und dem königlichen Haushalt erarbeitet. Laut dem Bericht sollen dieses Wochenende, zeitgleich mit dem zweiten Jahrestag des Todes der Königin, mehr Details zu der Statue bekannt gegeben werden.

Der 23 Hektar große St. James's Park ist einer der wichtigsten und berühmtesten royalen Parks in der britischen Hauptstadt. Er liegt im Stadtbezirk City of Westminster nahe dem Buckingham-Palast und der Downing Street und wird im Norden durch die Straße "The Mall" begrenzt. Der Park ist immer wieder Schauplatz von royalen Ereignissen, wie etwa Trooping the Colour oder zahlreichen Jubiläen und Krönungen.

Statue soll nahe ihrer Familie stehen

Laut dem "Mirror" soll das Denkmal von Queen Elizabeth II. nahe der Statue von Königin Victoria (1819-1901), ihrer Ururgroßmutter, auf der Mall errichtet werden. Dort steht seit 1955 auch eine Statue des Vaters der Queen, König George VI. (1895-1952), und seit 2009 ihrer Mutter, der Queen Mum (1900-2002).

Queen Elizabeth II. verstarb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren. Sie bestieg den Thron 1952 nach dem Tod ihres Vaters und wurde zur am längsten regierenden Monarchin in der Geschichte des Königreichs. Noch kurz vor ihrem Tod feierte sie ihr Platinjubiläum (70 Jahre).

Elizabeth wurde am 21. April 1926 in London als ältestes Kind von Prinz Albert (später König George VI.) und Elizabeth Bowes-Lyon geboren.