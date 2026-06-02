Besonderes Anwesen oder Lost Place?: Niemand will die Villa Kunterbunt in Schorndorf – „Wir müssen neu verhandeln“

Der Bau von Eigentumswohnungen in der Schorndorfer Weilerstraße hat begonnen – doch dort steht auch die einstige Schmuckvilla. Eigentümer Ralph Schatz hofft weiter auf einen Käufer.
Lässt man den Blick umherschweifen, wird schnell klar: Die Villa Kunterbunt ist allgegenwärtig. Das in die Jahre gekommene Anwesen in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist nicht zu übersehen. Dabei ging es kürzlich beim Vor-Ort-Termin in der Weilerstraße bei bestem Frühlingswetter und mit vielen Gästen gar nicht um die einstige Schmuckvilla, sondern um den Baustart nebenan. Ein großes Schild hatte schon länger angekündigt, dass es dort nun zeitnah in die heiße Phase gehen würde.