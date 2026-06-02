Besonderes Anwesen: Bürgermeisterhaus vor Verkauf – mit Stadtmauer im Wohnzimmer und Tiny House

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist ein Altstadt-Anwesen mit mehreren Besonderheiten auf den Markt gekommen. Zum Beispiel gibt es ein Extra-Gebäude, das zum Tiny House werden könnte.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Häuser in einer Altstadt vor Geschichte strotzen. In der Hinsicht unterscheidet sich das Anwesen in der Marbacher Niklastorstraße 35, das seit etwa zwei Monaten zum Verkauf steht, nicht von anderen Immobilien in dem Quartier. Zusätzlich hat das Gebäude aber eine Besonderheit, die selbst in historischen Vierteln nicht alltäglich ist. In dem schmucken Fachwerkhaus kann man Geschichte gewissermaßen sogar fühlen. „Mitten durch das Gebäude zieht sich die Stadtmauer“, sagt Lars Brockstedt, der bei dem Ludwigsburger Unternehmen Weitblick Immobilien die Vermarktung des Anwesens verantwortet.