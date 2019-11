Besonderes Angebot in Ludwigsburg

1 Bei Dunkelheit ist die Atmosphäre im Ludwigsburger Residenzschloss ganz besonders. Deshalb kann die Führung „schaurig-schön“ nur abends stattfinden. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg/Norbert Stadler

Eine verrückte Sängerin, ein riesiger Hund und eine ganz besondere Stimmung: Kerstin Frisch bietet im Residenzschloss Ludwigsburg eine ganz spezielle Führung.

Ludwigsburg - Erfunden wurde diese Schlossführung für Halloween – „schaurig-schön“, das passt ja gut. Aber dann kam das Angebot so gut an, dass es einen weiteren Termin gibt: an diesem Samstag. Im kommenden Jahr soll sie sogar regelmäßig in der dunklen Jahreszeit stattfinden. Und das, obwohl es bisweilen sogar den Schlossführern etwas unheimlich ist.3

Frau Frisch, Ihre Führung heißt „Schaurig schön“. Lehren Sie die Teilnehmer das Fürchten?

Wir versuchen es. Meine Kollegin und ich haben die Führung ausgearbeitet, weil wir öfter nachts im Schloss unterwegs sind und festgestellt haben, dass die Stimmung dann eine ganz eigene ist. Und weil jedes Schloss seine Geister- und Gruselgeschichtenhat, versuchen wir, sie den Leuten näher zu bringen.

Was ist in Ludwigsburg schaurig?

Wir haben hier im Schloss zum Beispiel einen ungeklärten Todesfall: Warum ist Herzog Carl Alexander eines Nachts unerwartet in seinem Appartement gestorben? War es Mord? Außerdem gab es eine Sängerin am Theater, die auf den Hohenasperg gebracht wurde und dort wahnsinnig geworden ist.

Hat sie so schlecht gesungen?

So genau weiß man das bis heute nicht. Anscheinend hatte sie der Herzogin mitgeteilt, dass ihr Mann Carl Eugen sehr viele außereheliche Beziehungen hat, woraufhin die Herzogin abgereist ist. Die Sängerin wurde damit zum Bauernopfer, an der sich der Herzog auslassen konnte.

Begegnet man während Ihrer Führung auch der legendären Melac?

Zumindest ihrer Geschichte. Melac war die Hündin von Herzog Eberhard Ludwig. Er hatte sie nach dem Heerführer der Franzosen benannt, der in den Erbfolgekriegen auch hier in der Gegend gewütet hatte. In gewisser Weise hat auch die Hündin Angst und Schrecken verbreitet: Sie war ein sehr großes Tier, das auf niemanden hörte und Angestellte angefallen haben soll.

Ist Ihnen manchmal selbst unheimlich, wenn Sie abends durch das Schloss gehen?

Zugegeben: ja! Wir versuchen natürlich, uns vor der Gruppe nichts anmerken zu lassen. Aber wenn wir abends unsere Sachen aufräumen, sind wir immer froh, wenn wir zu zweit sind und das nicht alleine machen müssen.

Ist Ihnen mal etwas Unheimliches passiert?

Nichts Greifbares. Aber es gibt ein paar Räume, in denen man ein anderes Gefühl hat. Interessanterweise geht das vielen Kollegen so. In der Ahnengalerie zum Beispiel hat man das Gefühl, dass einen die Porträts dort mit den Augen verfolgen. Manche Kollegen haben auch schon merkwürdige Geräusche gehört, Schritte, als ob ihnen jemand folgt.

Vielleicht die Weiße Frau?

Natürlich haben auch wir eine Weiße Frau. Das gehört offenbar zum guten Ton eines Schlosses im 18. Jahrhundert. Es heißt: Wenn die Weiße Frau erscheint, dann wird in der folgenden Nacht im Schloss jemand sterben. Zum Glück allerdings ist sie keinem von uns begegnet.

Was ist denn das Schöne an Ihrer schaurig-schönen Führung?

Die Stimmung im Abendlicht-Schloss, die ist ganz, ganz anders. Das war auch der Hauptgrund, warum wir die Führung ins Programm aufgenommen haben. Einer meiner Lieblingsorte bei Dunkelheit ist die Schlosskirche. Wenn wir da das Licht ausschalten, dann scheinen die Scheinwerfer von außen so in die Kirche, als ob es gewollt wäre, dass bestimmte Statuen angeleuchtet werden. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre.

Und eine Führung mit vielen Teilnehmern zerstört sie nicht?

Nein. Die Stimmung greift auf die Gruppe über. Am Anfang sind alle aufgeregt, aber dann, nach dem zweiten Raum, wird die Gruppe ruhig. Das ist beeindruckend.

Infos zur Anmeldung

Person

Kerstin Frisch hat bereits als Studentin der Kunstgeschichte und Philosophie Gruppen durchs Residenzschloss geführt. Inzwischen hat die 35-jährige Ludwigsburgerin ihr Studium beendet – im Schloss arbeitet sie aber immer noch. Und zwar als Führerin zu so vielen unterschiedlichen Themen, dass sie sich zu einem Halbtagsjob summieren – oder, im aktuellen Fall – zu einem Halbnachtsjob.

Veranstaltung

Die Führung „Schaurig schön“ findet am Samstag, 30. November statt. Sie beginnt um 18 Uhr und dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist nach Angaben der Schlossverwaltung „unbedingt erforderlich“, und möglich unter der Telefonnummer 0 71 41/18 64 00. Regulär kostet der Eintritt zehn Euro, ermäßigt fünf; ein Familienticket kostet 25 Euro.