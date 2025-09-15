Besonderer Stadtspaziergang: Was macht ein Ziegenbock im Waiblinger Gemeinderat?

Wolfgang Wiedenhöfer ist Stadtrat und Stadtführer in Waiblingen. Nun feiert seine neue Tour Premiere: Der Spaziergang durch 500 Jahre Kommunalpolitik bietet Witziges und Kurioses.
Nichtschwaben dürften mit der Aussprache so ihre Schwierigkeiten haben. „Erschd emmr a Gschroi“ hat Wolfgang Wiedenhöfer seine neue Stadtführung durch Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) betitelt. Eine Anspielung auf das Getöse, das bisweilen im Gemeinderat gemacht wird – und am Ende sind sich dann doch wieder „faschd älle einig“. Am kommenden Samstag, 20. September, feiert der zweieinhalbstündige Spaziergang durch Waiblingen und seine Kommunalpolitik Premiere. Einige Probeläufe habe es aber schon gegeben, erzählt Wolfgang Wiedenhöfer, der seit vielen Jahren Rundgänge mit diversen Themenschwerpunkten durch seine Heimatstadt anbietet.