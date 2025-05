Besonderer Platz für Alan Thicke: Robin Thicke und April Love Geary sind verheiratet

Es ist offiziell: Robin Thicke (48) und seine Partnerin April Love Geary (30) haben geheiratet. Wie das "People"-Magazin berichtete, gaben sich der US-Sänger und das Model am gestrigen Freitag in Mexiko das Jawort. Vor den Traualtar trat Geary in einem weißen Spitzenkleid mit langen Ärmeln, wie Instagram-Storys ihrer Gäste zeigen. Auch den Schleier schmückten Spitzendetails. In der Hand hielt die Braut einen Strauß aus weißen Rosen.

Ehepaar erinnerte an Robin Thickes verstorbenen Vater

Der "Blurred Lines"-Interpret wählte ein weißes Hemd zu seinem schwarzen Anzug mit weißer Blume am Revers. Der Musiker schritt Hand in Hand zu Leonard Cohens Hit "Hallelujah" mit Sohn Patrick (4) zum Altar. Das jüngste Kind des Ehepaars trug die Ringe in einem Koffer mit der Aufschrift "Ring Security" nach vorne.

Lesen Sie auch

Doch nicht alle konnten bei der Hochzeit dabei sein. Ein Platz in der ersten Reihe blieb frei. Denn Robin Thickes Vater Alan (1947-2016) war 2016 an einem Riss in der Hauptschlagader mit 69 Jahren gestorben. "In liebevoller Erinnerung an Alan Thicke" war auf einem weißen Schild an einem leeren Stuhl zu lesen.

Feier mit großem Feuerwerk

In weiteren Instagram-Storys, die Geary repostete, waren die Feierlichkeiten nach der Trauung zu sehen. Demnach befüllten sie eine Champagnerpyramide und beobachteten eng umschlungen ein Feuerwerk. Für die beiden ging es auch auf die Tanzfläche. Dazu wechselte Geary in ein enganliegendes One-Shoulder-Kleid in Weiß.

Das Model und Thicke kündigten vor wenigen Tagen auf Social Media ihre "Hochzeitswoche" an. Vor einer Woche ging Thicke zudem in Cannes zum zweiten Mal vor seiner Partnerin auf die Knie. Den ersten Antrag hatte er ihr über Weihnachten 2018 gemacht. Damals war Geary mit ihrer gemeinsamen Tochter Lola Alain (6) schwanger. Zusammen haben sie und Thicke drei Kinder, einen weiteren Sohn bekam der Sänger mit Exfrau Paula Patton (49).