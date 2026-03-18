Besonderer Ort: Kilometer an Akten voller Geschichte lagern im Zentralarchiv Kornwestheim

Karolingische Minuskeln und ein Fall aus dem 19. Jahrhundert – in der Kornwestheimer Außenstelle des Landesarchivs Baden-Württemberg lassen sich besondere Dokumente entdecken.
Michael Aumüller kann mit einer ganzen Reihe an Superlativen aufwarten. „13 Millionen Unterlagen haben wir hier, insgesamt 163 Kilometer Akten, davon sind aber nur zehn Kilometer für die Öffentlichkeit zugänglich“, berichtet der Leiter des Grundbuchzentralarchivs Kornwestheim stolz. Das älteste Schriftstück ist ein Blatt aus einer Klosterhandschrift von 1150, das als Bucheinband verwendet wurde. Das älteste vollständig erhaltene Dokument ist ein Eigentumsverzeichnis aus dem Jahr 1509.