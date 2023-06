Besonderer Nahversorger in Freiberg

1 Neue Rolle: Michael Fritz als Kaufmann Foto: factum/Simon Granville

Michael Fritz hat einen ungewöhnlichen Laden eröffnet, in dem er regionale und ökologische Produkte verkauft. Ungewöhnlich ist das, weil der Laden und der Ort so klein sind, dass solche Geschäfte normalerweise schließen. Aber der Chef hat ein unschlagbares Konzept.









Freiberg/Neckar - Von Läden, wie er in der Stuttgarter Straße im Freiberger Stadtteil Heutingsheim steht, liest man meist dann, wenn sie schließen. Weil sie zu klein sind, zu wenige Kunden anziehen, zu wenig zum Überleben abwerfen. Der Laden jedoch in der Stuttgarter Straße in Heutingsheim hat frisch eröffnet. Anfang April, mit einem biologisch-regionalen Sortiment und einem Chef, der ein ungewöhnliches Konzept verfolgt. Nur deshalb kann es den Laden geben.