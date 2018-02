Besonderer Geburtstag in Ludwigsburg Runde Sache: OB Spec wird 60

Von ena 01. Februar 2018 - 06:00 Uhr

Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Werner Spec wird 60. Wer die Fotos von seinen Anfängen in der Stadt bis heute betrachtet, erkennt: Werner Spec hat nicht nur Ludwigsburg verändert, Ludwigsburg hat auch Werner Spec verändert.





5 Bilder ansehen

Ludwigsburg

Eine angeblich chinesische Weisheit weiß: Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben. Wer diese Erkenntnis in jeder Sekunde seines Lebens zu beherzigen scheint, ist der Ludwigsburger Oberbürgermeister Werner Spec. An diesem Donnerstag wird er 60 Jahre alt – und wer die Fotos in unserer Bildergalerie von seinem Anfängen in der Stadt bis heute betrachtet, erkennt: Werner Spec hat nicht nur die Stadt verändert, die Stadt hat auch Werner Spec verändert. Ein bisschen jungenhaft wirkt er noch, als er im September 2003 auf seinen ersten Arbeitstag anstößt. 2006 strahlt er längst jenes Selbstbewusstsein aus, das ihn jedweden Widerstand ignorieren lässt – und ihm den Spitznamen „Kleiner König“ eingebracht hat. 2014 hat Spec schon so viel geschafft (Arena, Stadtmuseum, Holzheizkraftwerk, Marstall – um nur ein paar Projekte zu nennen), dass man sich fragen konnte, ob ihm nicht vielleicht langweilig wird. Natürlich nicht! Die Stadt hat noch keine Schnellbusse, der Arsenalplatz ist noch nicht autofrei – es gibt also noch viel zu tun. Und wie das aktuelle Bild beweist: Werner Spec hat noch immer gut lachen. Ob er im kommenden Jahr für eine dritte Amtszeit antritt, bewegt der Wassermann allerdings noch in seinem Herzen. Erst mal wird gefeiert. Am Freitag gibt es im Rathaus einen Empfang für geladene Gäste.