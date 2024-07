Besonderer Fahrdienst in Filderstadt: Seniorenausflug in der E-Rikscha

1 Roland Porl aus Bonlanden vom ADFC engagiert sich hier einmal wöchentlich. Heute hat Rose Seiter das Glück, mitfahren zu dürfen. Foto: Caroline / Holowiecki

Seit einiger Zeit gibt es im Haus am Fleinsbach in Bernhausen eine E-Rikscha, mit der die betagten Bewohnerinnen und Bewohner kutschiert werden. Roland Porl aus Bonlanden macht das ehrenamtlich. Ein Engagement, dass allen etwas bringt.











Rose Seiter weiß, wie es geht. Erst stellt sie ihren Rollator beiseite, dann steigt sie auf das abgesenkte Trittbrett und lässt sich in den gepolsterten Sitz unter dem grünen Sonnenschutz plumpsen. Flink noch den Gurt festmachen, fertig. „So, angeschnallt bin ich auch“, sagt sie freudig. Es kann losgehen. Heute ist Dienstag, Rikschatag im Haus am Fleinsbach in Bernhausen. Einmal wöchentlich können Seniorinnen und Senioren aus dem Altenpflegeheim in diesem ganz besonderen E-Bike Platz nehmen und sich durch die Gegend kutschieren lassen. Das Strampeln übernehmen Ehrenamtliche. Die einzige Aufgabe der betagten Fahrgäste: gucken und genießen.