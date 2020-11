1 Das Video wurde auf der Facebook-Seite der Bundesregierung geteilt. Foto: Screenshot Facebook /Bundesregierung

Berlin - Ein Informationsvideo der Bundesregierung sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen, indem es Nichtstuer auf der Couch zu Corona-Helden kürt. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte das Video am Samstag mit dem Hashtag „#besonderehelden“ auf Twitter. Darin berichtet der fiktive ältere Mann Anton Lehmann aus der Zukunft, wie er die zweite Welle „damals im Corona-Winter 2020“ erlebt hat.

„Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles an was wir glaubten“, beschreibt Lehmann die Corona-Situation in Deutschland rückblickend. Das Schicksal habe plötzlich in ihren Händen gelegen. Also taten sie, was von ihnen erwartet worden sei. „Nämlich nichts. Absolut gar nichts“, so Lehmann. „Tage und Nächte blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“. Die Couch sei zur Front geworden, die Geduld zur Waffe.

Das sei ihr Schicksal gewesen. „So wurden wir zu Helden. Damals - in diesem Corona-Winter 2020“, erinnert sich Lehmann. Das Video endet mit dem Appell der Bundesregierung: „Werde auch du zum Helden und bleib zuhause“.