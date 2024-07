Wer häufig mit der Deutschen Bahn auf Langstrecken unterwegs ist, braucht gute Nerven. Vor allem, wenn man unterwegs umsteigen muss und wegen einer Verspätung den Anschlusszug verpasst.

Doch während die Sperrung der Riedbahn bei vielen Bahnreisenden für Frust sorgen dürfte, – das ist die viel befahrene und verspätungsträchtige Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt, die jetzt saniert wird –, können die Menschen aus dem Kreis Ludwigsburg sich sogar darüber freuen. Denn vom 9. bis zum 29. August gibt es ein besonderes Angebot: Man kann mit dem Nachtzug von Ludwigsburg aus ohne Umstieg nach Hamburg oder nach Berlin – und selbstverständlich auch wieder zurück – fahren.

Die Bauarbeiten an der Riedbahn machen’s möglich

Der Grund dafür ist, dass während der Bauarbeiten an der Riedbahnstrecke die Züge von Zürich über die Gäubahn und Panoramastrecke am Stuttgarter Hauptbahnhof vorbei geleitet werden und in Ludwigsburg halten.

Jeweils um 0.47 Uhr startet der Zug nach Berlin, der – anders als der Hamburger Zug – auch in Böblingen hält. Ankunft am Berliner Hauptbahnhof ist um 9.36 Uhr; wer will, kann auch schon in Leipzig aussteigen. Da hält der Zug um 7.23 Uhr. Der Zug nach Hamburg fährt um 00.53 Uhr ab Ludwigsburg, kommt um 7.35 Uhr in Bremen und um 9.30 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof an.

Zurück geht es ebenfalls über Nacht und ohne Umsteigen: Ab Hamburg Hauptbahnhof um 20.21 Uhr, Ankunft in Ludwigsburg um 4.26 Uhr. Und in Berlin startet der Zug in Richtung Südwesten um 21.01 Uhr, die Ankunft in Ludwigsburg ist dann um 5.27 Uhr.