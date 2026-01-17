Herzogin Meghan und Prinz Harry sind wohl sie verliebt wie eh und je. Das zeigt die 44-Jährige jedenfalls mit ihrem neuen Instagram-Beitrag. Neben einem aktuellen Tanzvideo des Paares veröffentlichte sie auch ein bisher ungesehenes Bild von der gemeinsamen Botsuana-Reise 2016.
Herzogin Meghan (44) hat beim Instagram-Rückblick-Trend mitgemacht und verliebte Aufnahmen von jetzt und vor zehn Jahren geteilt. "Wenn sich 2026 genauso anfühlt wie 2016... da musste man dabei gewesen sein", schrieb sie zu ihrem Posting.