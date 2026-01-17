Herzogin Meghan und Prinz Harry sind wohl sie verliebt wie eh und je. Das zeigt die 44-Jährige jedenfalls mit ihrem neuen Instagram-Beitrag. Neben einem aktuellen Tanzvideo des Paares veröffentlichte sie auch ein bisher ungesehenes Bild von der gemeinsamen Botsuana-Reise 2016.

Herzogin Meghan (44) hat beim Instagram-Rückblick-Trend mitgemacht und verliebte Aufnahmen von jetzt und vor zehn Jahren geteilt. "Wenn sich 2026 genauso anfühlt wie 2016... da musste man dabei gewesen sein", schrieb sie zu ihrem Posting.

Tochter Lilibet filmte Harrys und Meghans Tanz Am Freitag teilte die Herzogin von Sussex ihre eigene Interpretation des neuen Social-Media-Trends, bei dem Nutzer Fotos von sich aus dem Jahr 2016 teilen. Dazu veröffentlichte sie zunächst ein aktuelles Schwarz-Weiß-Video, in dem man sie mit Ehemann Prinz Harry (41) tanzend auf einer Wiese sieht. Lässig gekleidet, lächelt das Paar, während es sich gemeinsam dreht. Für die Aufnahme zeichnet eine ganz besondere Person verantwortlich: Meghan verriet in der Bildunterschrift, dass "unsere Tochter" den Clip aufgenommen hat. Die kleine Prinzessin Lilibet (4) hielt also ihre Eltern beim Tanzen fest.

Auf dem zweiten Slide ist dann ein Foto von 2016 zu sehen, dass das Paar offenbar während seiner Reise nach Botsuana in aufgenommen wurde. Damals war ihre Liebe noch ganz frisch: Der Trip markierte erst das dritte Treffen. Auf der Aufnahme stehen sie im Wasser, umarmen sich und strahlen um die Wette.

So schwärmte Prinz Harry von der Botsuana-Reise

Harry und Meghan hatten sich nach eigenen Aussagen Anfang Juli 2016 bei einem Blind Date in London kennengelernt, das von einem gemeinsamen Freund arrangiert worden war. Zunächst hielten sie ihre Beziehung rund sechs Monate lang geheim. Im Spätsommer 2016 lud er die damalige "Suits"-Schauspielerin zu einem Besuch nach Botsuana ein. In ihrem Verlobungsinterview im November 2017 erzählte er: "Wir haben zusammen unter dem Sternenhimmel gezeltet. Sie kam und begleitete mich fünf Tage lang, was einfach fantastisch war. Wir waren also wirklich ganz für uns allein, was mir sehr wichtig war, damit wir uns richtig kennenlernen konnten."