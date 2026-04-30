Besondere Wohnanlage in Stuttgart: Ein Haus nur für Alleinerziehende – „Ich liebe es hier“

In Stuttgart gibt es spezielle Wohnanlagen für Alleinerziehende. Warum ziehen die Frauen dort ein und wie geht es für sie weiter? Stefanie und Sara geben Einblick.
Tue ich das Richtige? Das fragt sich Stefanie, als sie sich gegen Mitternacht in das schmale neue Bett ihres Sohnes legt. Das Bett hat sie als Erstes aufgebaut. Sobald Ferdinand schlief, hat sie im Nebenraum den Rest der Möbel zusammengeschraubt. Sie kuschelt sich fest an den Dreijährigen, hört seinen gleichmäßigen Atem. „Wie geht es mit uns weiter?“, denkt Stefanie. Dann schläft auch sie völlig erschöpft ein.