Besondere Wanderung in den Ferien: Wie haben die Leute vor 200 Jahren gelebt?

Der Schwäbische Albverein Leonberg und unsere Zeitung geben am 20. September einen Einblick in das dörfliche Leben von einst. Es geht zu Fuß nach Gebersheim.
Wandern kann jeder! Aber eine Wanderung mit Mehrwert? Dafür braucht es schon ein ganz besonderes Angebot. Natur erleben, aktiv sein und Neues entdecken – unter diesem Motto steht eine exklusive Veranstaltungsreihe bei der der Schwäbische Albverein und unsere Zeitung kooperieren. Sie ist für all jene gedacht, die in den Sommerferien daheim bleiben und trotzdem etwas Besonderes erleben wollen.