Besondere Verdienste: Sophie Rois und Blixa Bargeld mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Die scheidende Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69) hat heute acht Personen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zu den so Geehrten gehören unter anderem der Musiker Blixa Bargeld (66) und Schauspielerin Sophie Rois (63). Roth erklärte laut einer Mitteilung der Bundesregierung: "Mit dem Verdienstkreuz am Bande würdigen wir Persönlichkeiten, die unser Gemeinwesen mit selbstlosen Ideen bereichern, und sie mit unermüdlichem Engagement ins Werk setzen. Auf diese besonderen Verdienste sind demokratischer Staat und Gesellschaft, sind freie Kunst und Kultur angewiesen."

"Wichtige Vorbilder für die Kreativen unseres Landes"

Die Ordensträgerinnen und Träger seien Roth zufolge "wichtige Vorbilder für die Kreativen unseres Landes". Sie eine "die Absicht, sich in unserer Demokratie aktiv einzubringen, sie mitzugestalten und besser zu machen".

Musiker Blixa Bargeld prägte ab den 1980er Jahren die Musikszene seiner Geburtsstadt Berlin - erst als Gründungsmitglied der Gruppe Einstürzende Neubauten, einer Band, die weltweit für Furore sorgte. Dann als Gründungsmitglied von Nick Cave and the Bad Seeds. In der Band von Nick Cave war er bis 2003 als Gitarrist aktiv.

Auch als Sprecher, Essayist und Theatermacher war Bargeld, der mit bürgerlichem Namen Hans-Christian Emmerich heißt, Zeit seines bisherigen Schaffens aktiv.

Die unvergleichliche Film-, TV- und Theaterschauspielerin Sophie Rois feierte indes in den 1990er Jahren an der Berliner Volksbühne unter der Intendanz von Frank Castorf Erfolge. Doch auch in Kinoproduktionen wie Tom Tykwers "Drei" war sie zu sehen. Für letzteren Auftritt wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Rois ist daneben auch als Hörbuchsprecherin, Essayistin und Musikerin aktiv. In ihrer langen und erfolgreichen Karriere ist sie schon mit zahlreichen Preisen geehrt worden, darunter der Grimme-Preis und der Theaterpreis Berlin. Auch in TV-Produktionen war sie schon zu sehen, darunter im "Tatort" und in "Polizeiruf 110".