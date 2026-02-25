Besondere Tiere: Ameisenart hat keine eigenen Männchen und Arbeiterinnen

Diese Ameisen nutzen andere Ameisenstaaten aus, um ihre Nachkommen aufziehen zu lassen. Sie können sogar auf eigene Männchen verzichten. Wie geht das?
Regensburg - Eine Ameisenart verzichtet einer Studie zufolge vollständig auf Männchen und Arbeiterinnen. Diese Verhaltensweise sei bisher von keiner anderen Ameisenart bekannt, teilte die Universität Regensburg mit. Diese "spektakuläre Entdeckung" bei der Art Temnothorax kinomurai ist das Ergebnis eines japanisch-deutschen Forscherteams unter Beteiligung des Regensburger Zoologen Jürgen Heinze.