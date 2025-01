Besondere Reunion mit Co-Star: Jennifer Lopez bezaubert mit Transparent-Look

Jennifer Lopez (55) versprühte am Samstag (4. Januar) einen Hauch von Frühling bei ihrem Auftritt im Rahmen des Palm Springs International Film Festivals. Die Sängerin erschien zu den Creative Impact Awards in einem lavendelfarbenen Kleid, das alle Blicke auf sich zog.

Zu ihrer Neckholder-Minirobe gehörte ein transparentes Cape in derselben Farbe, das den Look mit Ärmeln und Schleppe komplettierte. Dazu kombinierte sie spitze Pumps mit durchsichtigen Riemen und eine goldene Clutch. Ihre Haare hatte sie im Sleek-Look halb hochgesteckt, ihr Make-up hielt sie mit etwas Mascara und nudefarbenem Lippenstift dezent. Die Sängerin und Schauspielerin wurde bei der Zeremonie mit einem Preis ausgezeichnet.

Lesen Sie auch

"Manhattan Love Story"-Reunion - und Comeback?

"Vielen Dank 'Variety'. Ich fühle mich geehrt, den 'Legend and Groundbreaker Award' bei eurem Creative Impact Awards Brunch auf dem PSFilmFest zu erhalten", schrieb sie bei Instagram zu Bildern des Events. "Danke Ralph Fiennes und herzlichen Glückwunsch an meine Mitpreisträgerinnen und Mitpreisträger." Damit deutete Lopez eine besondere Reunion an, die sie in einem weiteren Instagram-Post noch einmal herausstellte.

Denn ihr "Manhattan Love Story"-Co-Star Ralph Fiennes (62) überreichte ihr den Preis. "Ich kann dir nicht genug danken, Ralph Fiennes, für deine schönen Worte und für unser kleines Wiedersehen heute", schrieb Lopez über den Schauspieler, der in der Komödie von 2002 (Originaltitel: "Maid in Manhattan") neben ihr spielte. "Es war wunderbar, dich zu sehen. Du hast mir Tränen in die Augen getrieben (Deshalb habe ich auch während meiner ganzen Rede geschnieft LOL)." Weiter erklärte sie überschwänglich: "Ich liebe dich. Die Zusammenarbeit mit dir war einer der großen Höhepunkte meiner bisherigen Karriere. Ich sage 'bisher', weil ich hoffe, dass ich das bald für 'Maid in Manhattan 2' wiederholen kann...man weiß ja nie."

"Es war einmal in einem anderen Leben und vielleicht in einer anderen Epoche von Filmgeschichten, da gab es diesen republikanischen Senator-Kandidaten, der sich in einem Hotel in Manhattan herumtrieb, und in diesem anderen Leben gab es auch ein Zimmermädchen in diesem Hotel", erinnerte sich Fiennes hinsichtlich des romantischen Filminhalts in seiner Rede laut "Variety" zurück.

Zudem stellte er offensichtlich die Gemeinsamkeiten von Lopez und ihrer Rolle dar: "Dieses Zimmermädchen verbarg etwas in ihrer sittsamen und aufmerksamen Art. Sie war süß und charmant, aber in Wirklichkeit verbarg sie etwas. Sie verbarg eine Art Superkraft. Hinter der Maske dieses Zimmermädchens steckte eine Kraft der Kreativität, eine Kraft des Handelns, etwas so Mächtiges, das einfach nicht aufzuhalten war. Dieses Zimmermädchen besaß außergewöhnliche Flügel, die sich entfalteten, und sie flog davon." In diesem Leben sei sie schon von klein auf mit Entschlossenheit geflogen, "denn ich glaube, sie weiß, dass sie etwas in sich hat, das sie ehren muss, während sie hoch fliegt. Sie ehrt und erfüllt ihren außergewöhnlichen kreativen Geist und teilt ihn, indem sie ein Licht auf das Leben so vieler Menschen wirft, sie inspiriert und ihre Tage erhellt".