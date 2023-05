6 Chocolatier und Bankier: Dieter Broeckel bei der Vollendung seiner Champagnertrüffel. Bis eine Praline fertig ist, sind sechs Arbeitsschritte nötig. Foto: factum/

Rund und begehrt: Dieter Broeckel macht früher Geld und heute Pralinen – auch für Stars.









Walheim - Zu behaupten, Dieter Broeckels Produkte seien in aller Munde, erscheint nicht allzu übertrieben. An den Wänden in seiner kleinen Probier- und Verkaufsstube in der kleinen Walheimer Hauptstraße hängt eine Postkarte von Heino, der herzlich dankt. Marianne und Michael grüßen lieb, und Gotthilf Fischer sowieso. Zu glauben, Dieter Broeckel sei ein Promi-Pralinenproduzent, wäre allerdings nicht richtig.