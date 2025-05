Besondere Outfits: Dannielynn Birkhead: So erinnert sie an ihre Mutter Anna Nicole Smith

Foto: imago/Imagn Images / Maggie Huber/Special to Courier Journal

Dannielynn Birkhead (18) erinnert mit ihren Outfits an ihre verstorbene Mutter Anna Nicole Smith (1967-2007). Für das Kentucky Derby, das sie traditionell mit ihrem Vater Larry Birkhead (52) besucht, wählte die 18-Jährige einige besondere Accessoires, die einst ihrer berühmten Mutter gehörten.

Bereits einen Tag zuvor hatte Dannielynn Birkhead für Aufsehen gesorgt, als sie bei der jährlichen "Barnstable Brown Gala" ein rückenfreies, bodenlanges Kleid von ihrer Mutter getragen hatte. Und auch zu dem Pferderennen ehrte sie nun Anna Nicole Smith mit besonderen Schmuckstücken.

Tüllkleid mit Schmuck der Mutter

Danielynn trug ein blassblaues, trägerloses, gestuftes Tüllkleid von Mac Duggal, das an die 50er Jahre erinnerte. Rüschen entlang des Oberteils sorgten dabei für noch mehr Eleganz. Sie vervollständigte ihren Look mit einer großen goldenen Halskette mit Anhänger, einer goldenen Uhr, einer Reihe goldener Armreifen und einem mit Federn besetzten Fascinator.

Die Schmuckstücke sollen laut "People" aus dem Besitz ihrer Mutter stammen. Dannielynn verriet dem Magazin zufolge, dass sie zum ersten Mal die Halskette und den Armreif getragen habe. Ihr Vater zeigte sich passend zu ihrem Outfit in einem cremefarbenen Anzug mit einem hellblauen Hemd und einer bunt gemusterten Krawatte an ihrer Seite.

Tragische Familiengeschichte

Anna Nicole Smith war als Model erfolgreich, bevor sie 1994 den 89-jährigen Ölmagnaten J. Howard Marshall heiratete, der ein Jahr später starb. Anschließend entbrannte ein Rechtsstreit um sein Vermögen. Durch ihre Reality-Sendung "The Anna Nicole Show", die von 2002 bis 2004 lief, wurde sie einem noch breiteren Publikum bekannt. Im September 2006 starb ihr erstgeborener Sohn Daniel mit 20 Jahren drei Tage nach der Geburt ihrer Tochter Dannielynn an einem tödlichen Medikamenten-Cocktail. Smith selbst verstarb nur fünf Monate später, ebenfalls an einer Überdosis Medikamente.