Die Vorfreude auf beiden Seiten ist groß: Helene Fischer und ihre Fans können am Mittwoch endlich den Auftakt ihrer neuen Tour feiern. Das hat die "360° Stadion Tour" zu bieten.
Helene Fischer (41) feiert 2026 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen Open-Air-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die "360° Stadion Tour" startet am 10. Juni in Dresden und führt die Sängerin zum Abschluss am 17. Juli nach München. Mehr als 750.000 Fans sollen die Stadionkonzerte erleben können.