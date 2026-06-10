Die Vorfreude auf beiden Seiten ist groß: Helene Fischer und ihre Fans können am Mittwoch endlich den Auftakt ihrer neuen Tour feiern. Das hat die "360° Stadion Tour" zu bieten.

Helene Fischer (41) feiert 2026 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen Open-Air-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die "360° Stadion Tour" startet am 10. Juni in Dresden und führt die Sängerin zum Abschluss am 17. Juli nach München. Mehr als 750.000 Fans sollen die Stadionkonzerte erleben können.

Das Besondere an der Tour ist das Bühnenkonzept: Fischer tritt nicht auf einer klassischen Frontbühne auf, sondern auf einer 360-Grad-Bühne in der Mitte der Stadien. Laufstege sollen das gesamte Spielfeld einbeziehen und die Sängerin näher an das Publikum bringen. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erklärte Fischer dazu: "Man steht nicht mehr vor den Menschen, sondern mitten unter ihnen." Die neue Tour lebe vor allem von dieser besonderen Nähe zum Publikum.

Unter anderem MDR Sachsen und die "Bild"-Zeitung konnten Fischers Stadionbühne vor dem Auftakt in Dresden bereits begutachten. Laut "Bild" ist die Bühne 25 Meter hoch, 90 Meter lang und ein großer LED-Würfel in der Mitte soll die besten Bilder der Show für das Publikum liefern.

Musikalisch soll der Abend eine Reise durch zwei Jahrzehnte Karriere werden. Auf dem Programm stehen Songs aus Fischers Anfangszeit ebenso wie ihre großen Hits, darunter "Atemlos durch die Nacht" und "Schau mal herein". Fischer betont, dass diesmal die Musik noch stärker im Mittelpunkt stehen solle. Neue Arrangements und "vielleicht auch den einen oder anderen neuen Titel" werden die Fans zu hören bekommen. Ihr aktueller Song "Heute Nacht", der der offizielle Begleiter der WM-Berichterstattung von MagentaTV ist, wird sicherlich auch auf der Setlist stehen.

Einblick in Tourproben

Neben dem Fokus auf die Musik werde es auch visuelle Elemente geben, die zu ihren Shows dazugehörten, sagte die 41-Jährige im "FAS"-Interview. Bei Instagram hat die Sängerin bereits Einblicke in die Tourproben mit einer großen Gruppe von Tänzern gegeben.

Für Fischer ist die Tour mehr als eine weitere Konzertreihe. "Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne", erklärt sie in der Tour-Ankündigung. Dieses Jubiläum wolle sie gemeinsam mit ihren Fans feiern: "Auf einer einzigartigen 360°-Bühne wollen wir die Stadien zum Beben bringen und mein 20-jähriges Jubiläum gemeinsam feiern."

Die Termine der "360° Stadion Tour" im Überblick: Dresden am 10. Juni, Berlin am 13. Juni, Stuttgart am 16. Juni, Frankfurt am 19. und 20. Juni, Gelsenkirchen am 23. Juni, Köln am 26. und 27. Juni, Amsterdam am 30. Juni, Hamburg am 3. und 4. Juli, Hannover am 7. Juli, Wien am 11. Juli, Zürich am 14. Juli und München am 17. Juli.