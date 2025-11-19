Kurz vor Weihnachten sorgt Sila Sahin für eine Überraschung: Die Schauspielerin tritt erstmals als Sängerin auf. Gemeinsam mit Freundin Antonia Parensen nahm sie den Song "Weiße Weihnacht" auf. Eine besondere Widmung an ihren Ehemann Samuel ist dabei inklusive.
Einen Monat vor Heiligabend gibt es bereits ein musikalisches Weihnachtsgeschenk - und das kommt von einer unerwarteten Seite. Sila Sahin-Radlinger (39), vor allem bekannt als Schauspielerin in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Alles was zählt", präsentiert sich in einer völlig neuen Rolle: als Sängerin. Gemeinsam mit ihrer Freundin Antonia Parensen hat sie das Duett "Weiße Weihnacht" aufgenommen.