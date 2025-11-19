Kurz vor Weihnachten sorgt Sila Sahin für eine Überraschung: Die Schauspielerin tritt erstmals als Sängerin auf. Gemeinsam mit Freundin Antonia Parensen nahm sie den Song "Weiße Weihnacht" auf. Eine besondere Widmung an ihren Ehemann Samuel ist dabei inklusive.

Einen Monat vor Heiligabend gibt es bereits ein musikalisches Weihnachtsgeschenk - und das kommt von einer unerwarteten Seite. Sila Sahin-Radlinger (39), vor allem bekannt als Schauspielerin in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Alles was zählt", präsentiert sich in einer völlig neuen Rolle: als Sängerin. Gemeinsam mit ihrer Freundin Antonia Parensen hat sie das Duett "Weiße Weihnacht" aufgenommen.

Das Besondere an diesem Debüt: Der Song ist eine musikalische Liebeserklärung an ihren Ehemann Samuel Sahin-Radlinger (33), Torhüter beim FK Austria Wien. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verrät die zweifache Mutter, wie es zu diesem Projekt kam und was ihr Mann damit zu tun hat. "Es war schon immer ein großer Herzenswunsch von mir, mal einen Song aufzunehmen. Nun habe ich mir meinen Traum vom Singen erfüllt", erzählt die Mutter der beiden Söhne Elijah (7) und Noah (6).

Besonders stolz ist Sahin auf den "Girlspower-Song" mit ihrer Freundin Antonia. Die Frauen verbindet eine ähnliche Lebenssituation: Beide sind 2024 mit ihren Familien von Berlin nach Österreich gezogen. Während Sila in Wien lebt, hat sich Antonia mit ihrem Mann Michael Parensen (39), Sportdirektor beim SK Sturm Graz, und den gemeinsamen Kindern Milian Luca (10) und Cleo (7) in Graz niedergelassen.

Romantische Zeilen für ihren Mann

Die beiden Spielerfrauen haben das Projekt ohne Hilfe gestemmt. "Wir haben alles selbst in die Hand genommen, alles alleine bezahlt, hatten auch kein Label", erklärt Sahin. Die Wahl des Genres war keine Frage: "Ich habe zu Antonia gesagt, dass ich NUR einen Weihnachtssong mit ihr mache, weil ich Weihnachten so liebe." In "Weiße Weihnacht" singt die gebürtige Berlinerin unter anderem die Zeile: "Ich finde meinen Wunsch nicht in den Sternen, sondern in deinen Armen."

An wen diese Worte gerichtet sind, macht Sahin ohne Umschweife klar: "An meinen Mann Sammy natürlich! Wir haben oft zu wenig Zeit füreinander. Gerade wenn man arbeitet und Kinder hat, schafft man es oft nicht, die Beziehung zu seinem Partner zu pflegen." Der Song sei deshalb auch "ein Geschenk für meinen Mann. Es ist ein Liebesbeweis-Song!" Auch auf Instagram kündigten die beiden Sängerinnen ihren gemeinsamen Song mit den Worten an: "In einer magischen, aufregenden Zeit haben wir uns einen großen Traum erfüllt!"