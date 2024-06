Besondere Kunstaktion in Bad Cannstatt: Einblicke in eine begehbare Kamera

1 Eine Industriemaschine im Blick der Camera obscura. Foto: Alexander Riffler

Die Cannstatter Galerie Wiedmann zeigt besondere Fotokunst, mit der Camera Obscura von Alexander Riffler und mit effektvollen Selfies von Charles Monroe.











Die Camera Obscura fasziniert die Menschen. Das weiß auch Kuratorin Dajana Eisele. Sie zeigt ab 6. Juli unter dem Thema „Obscure Spiegelungen“ in der Galerie Wiedmann Werke von zwei Fotokünstlern, die auf unterschiedliche Weise mit Fotografien arbeiten. Mit der Camera Obscura, einer besonderen Form der Langzeitbelichtung, arbeitet Künstler Alexander Riffler und schafft damit poetische Bilder von Industriemaschinen, verschiedenen Arten von Rädern und Autos. In der Galerie Wiedmann präsentiert er die verborgene Seite, die „Schattenseite“ der Objekte. 1950 in Innerbraz in Österreich geboren, lebt und arbeitet Riffler in Waiblingen. Mit Ausstellungen in Namibia, Österreich, Berlin, Stuttgart, Fellbach, Crailsheim, und Waiblingen wurde er bekannt. Riffler ist Spezialist für Camera Obscura-Installationen und ist Dozent für Fotografie an der Kunstschule Unteres Remstal in Waiblingen.