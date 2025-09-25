Besondere Herbstausgabe: ZDF-Fernsehgarten on tour: Andrea Kiewel sendet aus dem Saarland

Zum Tag der Deutschen Einheit geht der "ZDF-Fernsehgarten" auf Tour. Diesmal wird sich Andrea Kiewel aus dem Saarland melden. Von dort warten zwei besondere Herbstausgaben die Zuschauer.
Einmal im Jahr verlässt der "ZDF-Fernsehgarten" den Mainzer Lerchenberg und reist für zwei Herbstausgaben zu zum Tag der Deutschen Einheit in das Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten ausrichtet. In diesem Jahr heißt das Ziel Saarland. An zwei Sonntagen (5. und 12. Oktober) meldet sich Andrea Kiewel (60) jeweils ab 12 Uhr live aus der Völklinger Hütte.