Besondere Herbstausgabe: ZDF-Fernsehgarten on tour: Andrea Kiewel sendet aus dem Saarland

Zum Tag der Deutschen Einheit geht der "ZDF-Fernsehgarten" auf Tour. Diesmal wird sich Andrea Kiewel aus dem Saarland melden. Von dort warten zwei besondere Herbstausgaben die Zuschauer.

Einmal im Jahr verlässt der "ZDF-Fernsehgarten" den Mainzer Lerchenberg und reist für zwei Herbstausgaben zu zum Tag der Deutschen Einheit in das Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten ausrichtet. In diesem Jahr heißt das Ziel Saarland. An zwei Sonntagen (5. und 12. Oktober) meldet sich Andrea Kiewel (60) jeweils ab 12 Uhr live aus der Völklinger Hütte.

Die ehemalige Eisenhütte, 1994 von der Unesco zum Weltkulturerbe erhoben, bietet laut Pressemitteilung eine einmalige Kulisse für Musik, Tanz, Artistik, Servicebeiträge und spannende Spiele. "ZDF-Fernsehgarten"-Fans dürfen sich auf das volle Open-Air-Spektakel freuen, das die Sendung ausmache.

Diese prominenten Gäste sind beim "ZDF-Fernsehgarten on tour" dabei

Neben der Show stehen in den beiden Live-Ausgaben auch das Saarland und seine Hauptstadt Saarbrücken im Rampenlicht. Am 5. Oktober führt Jess Schöne in Einspielfilmen durch die Sehenswürdigkeiten, am 12. Oktober präsentieren Matze Knop, Reiner Calmund sowie ESC-Siegerin und Saarlandbotschafterin Nicole die Highlights des Bundeslandes.

Bei der ersten Tour-Ausgabe am 5. Oktober dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem Dick Brave, Alexander Eder, Lena Marie Engel, Sophia sowie die Saarländer Christian Rach und Astronaut Matthias Maurer erwarten.

Die zweite Ausgabe am 12. Oktober, die unter dem Motto "Schlagerparty" steht, bringt Beatrice Egli, Nicole, Eric Philippi, Vincent Gross und viele weitere Stars auf die Bühne.