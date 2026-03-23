Besondere Ehrung in ihrer alten Heimat: Königin Silvia von Schweden verzaubert Düsseldorf

Hoher Besuch in Nordrhein-Westfalen: Königin Silvia von Schweden reiste am Montag nach Düsseldorf - die Stadt, in der sie einst ihr Abitur ablegte. Am Abend wird ihr eine besondere Ehre zuteil.
Royaler Glanz am Rhein: Die schwedische Königin Silvia (82) ist am Montag zu einem offiziellen Besuch in Düsseldorf eingetroffen. Dort wurde die in Deutschland geborene Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf (79) vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in der Staatskanzlei empfangen, wo sie sich in das Gästebuch des Landes eintrug. Für die Königin war der Besuch weit mehr als eine rein diplomatische Pflichtaufgabe, da sie eine tiefe persönliche Verbindung zu der Stadt am Rhein pflegt.